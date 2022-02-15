S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4350-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4350-4450 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"На графике S&P 500 сформировался разворотный паттерн "двойная вершина". Ниже 200-дневной скользящей средней индекс опустился еще 11 февраля. В краткосрочной перспективе его котировки могут скорректироваться до ближайшей поддержки расположенной на локальном минимуме 4290 пунктов", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.