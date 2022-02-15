"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 25 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 25 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,83%, стоп-приказ: 17,55 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что выручка компании стабильно растет последние 4 года. Чистый доход в 2021 году вырос в годовом выражении на 91,12% до 13,56 млрд рублей. Локальное снижение можно рассматривать как хорошую точку входа, считают аналитики.

"С технической точки зрения локальная консолидация возле уровня поддержки 19 даёт намек на остановку падения. При покупке на 10% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 17,55, риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,71", - указывают стратеги "Финама".

АФК "Система" - крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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