"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с целью $657

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целевой ценой $657 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,3%, стоп-приказ: $537, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда и на данный момент находится на ключевом уровне поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $657. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $537 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,54", - указывают эксперты "Финама".

Lam Research Corporation - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Формально компания работает в единственном бизнес-сегменте - производство и обслуживание оборудования для выпуска полупроводников.

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