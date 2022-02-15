Котировки нефти могут скорректироваться до $80/барр. во II кв. 2022г - Райффайзенбанк

Котировки нефти могут скорректироваться до $80 за баррель Brent во II кв. 2022г, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Мы полагаем, что в ближайшие недели цены на нефть продолжат повышаться. При этом, с окончанием отопительного сезона при снижении геополитической напряженности можно ожидать их заметную коррекцию. Мы считаем, что к концу I кв. 2022г дефицит нефти сменится профицитом за счет коррекции в спросе и дополнительных объемов от ОПЕК++. Более того, мы согласны с мнением Международного энергетического агентства (МЭА), которое в своем февральском отчете указывает на то, что дефицит нефти в 2021г может смениться профицитом в 0,9 млн барр./сутки в 2022г на фоне роста предложения. По нашим оценкам, в таком сценарии цены на нефть скорректируются к $80 за баррель уже во II кв. 2022г, и в IV кв. 2022г средняя цена Brent может снизиться $75/барр. В целом же в 2022г средняя цена на нефть, скорее всего, будет на 13,5% выше уровня 2021г и составит $80/барр.", - прогнозирует эксперт банка.

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