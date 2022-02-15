"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций "ФосАгро" до 6500 руб., сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, отмечается в обзоре главного аналитика Дмитрия Баженова.

"Выручка компании за 2021г по МСФО выросла на 65,6% по сравнению с 2020г - до 420,5 млрд руб. за счет роста объемов продаж на фоне высокого спроса на удобрения на рынках сбыта. Чистая прибыль "ФосАгро" за год увеличилась в 7,6 раз - до 129,7 млрд руб. Рост прибыли связан не только с положительной динамикой основанных показателей на фоне высоких цен на удобрения, а также с убытком от курсовых разниц в 2020г в размере 26,4 млрд руб.", - пишет эксперт инвесткомпании.

Кроме этого, совет директоров компании рекомендовал квартальные дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 390 руб. - это рекордные дивиденды за всю историю "ФосАгро", подчеркивает Баженов. Текущая дивидендная квартальная доходность акций составляет 6,61%.

"На фоне вышеперечисленного, котировки "ФосАгро" вернулись в восходящий тренд. Учитывая высокие цены на удобрения и девальвацию рубля, мы ожидаем сильные финансовые результаты за I кв. 2022г по МСФО. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию держать и поднимаем целевой ориентир до 6500 руб.", - резюмирует эксперт "КИТ Финанс Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.