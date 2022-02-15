Ближайшая цель роста котировок золота - $1900/унц. - Россельхозбанк

Ближайшей целью роста котировок золота является отметка $1900 за тройскую унцию, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Золото достигло уровня трехмесячной давности, однако надо учесть, что в сейчас ценах присутствует также значительная геополитическая премия и еще рано говорить о долгосрочном растущем тренде. Пока на рынках остается доверие к политике ФРС и ее способности обуздать инфляцию, золоту будет достаточно трудно расти. Мы видим ближайшую цель на уровне $1900/унц. (около 1,9%)", - пишет эксперт.

Фетисов также отмечает, что повышенным спросом пользуются бумаги золотодобывающей отрасли "Полюс" (+3,83%) и Polymetal (+3,88%) в условиях оживления котировок золота. По мнению стратега, технически бумаги "Полюса" способны вырасти еще на 11,6%, а Polymetal - на 19%, однако эксперт напоминает, что понижательный долгосрочный тренд, начавшийся с конца 2020г, пока остается в силе.

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