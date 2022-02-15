Вероятна повышенная волатильность курса рубля в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна повышенная волатильность курса рубля в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник показывал высокую волатильность, двигаясь в диапазоне 76-78 руб./$1 по мере поступления новых геополитических новостей. По итогам дня ему удалось показать снижение на 0,53% до 76,76 руб./$1. В первую очередь этому способствовали заявления со встречи главы МИД и президента России, в которых подчеркивались возможности продолжения переговоров. Коррекционному укреплению рубля способствовал также существенный рост нефтяных цен. Во вторник курс USD/RUB снижается на 0,50% и находится около 76,25 руб./$1. Сегодня формально начинается налоговый период, но динамику российских активов в ближайшие дни продолжит определять геополитика. В частности, инвесторы будут следить за новостями о продвижении законопроекта о признании ДНР и ЛНР. В ближайшие дни повышенные уровни волатильности сохранятся, и курс USD/RUB во вторник может вновь превысить 77 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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