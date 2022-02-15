Рынок акций РФ утром растет на фоне ослабления геополитической напряженности, индекс Мосбиржи превысил 3560п

Москва. 15 февраля.Рынок акций РФ утром во вторник восстанавливается на фоне локального геополитического затишья вокруг России после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности; индекс Мосбиржи превысил рубеж 3560 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 3567,02 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1483,31 пункта (+4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,3%.

Доллар просел до 75,76 руб./$1 (-1 рубль).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Президент РФ поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,2%), OZON (MOEX: OZON) (+3,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%).

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также полагает, что в фокусе внимания инвесторов остается геополитический фактор, хотя и появилась некоторая надежда на деэскалацию напряженности между Россией и Западом.

Внешний фон во вторник неоднородный. Наличие в геополитическом факторе оснований для сокращения рисков в виде комментариев дипломатов позволяет отчасти выкупить вчерашние продажи на российском рынке, но инвесторы, вероятно, будут ждать фактов, полагает трейдер.

По мнению руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на текущей неделе рынок акций может показать "ралли восстановления".

Несмотря на усиление геополитической напряженности в последнее время, индекс МосБиржи далек от пробития январского минимума 3159 пунктов. Фундаментальная дешевизна российских акций и большие дивиденды привлекают инвесторов, которые играют "вдолгую", а они менее чувствительны к геополитическим рискам. Если же говорить о технических сопротивлениях, то важным для индекса МосБиржи представляется уровень 3640 пунктов, где проходит верхняя граница нисходящего канала и горизонтальное сопротивление 3720 пунктов.

Инвесторы опасаются более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и военных действий России против Украины. Если никакого "вторжения" России на Украину 15 и 16 февраля, как это беспочвенно предрекали западные СМИ, не будет, то рынок акций РФ покажет небольшое "ралли восстановления", считает аналитик.

В контексте геополитики дорожает золото, которое превысило важное сопротивление $1865 за унцию, следующей целью выступает район $1920. Нефтяные цены также находятся в зоне "быков". По данным JPMorgan, дефицит добычи ОПЕК+ может привести к тому, что цены достигнут $125 за баррель уже во II квартале. Правда, повод для коррекции цен может прийти из-за стола переговоров между США и Ираном. Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна "спешит" достичь быстрого соглашения на ядерных переговорах в Вене при условии защиты национальных интересов, полагает Верников.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ воспрянул духом на сообщениях о том, что Россия намерена продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности. Инвесторы перестали верить в прогнозы президента США Джо Байдена о скором начале военных действий на Украине, рынок начал отыгрывать политический дисконт.

Однако для рублевых активов назревает еще один риск - в Госдуму РФ внесены проекты обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Обе республики де-факто являются самостоятельными государствами, Киев их не контролирует ни физически, ни фискально. Однако признание этих республик Россией вполне может стать основанием для введения Западом в отношении РФ новых санкций, причем довольно жестких.

Внешний фон пока не оказывает поддержки рынку акций РФ, поэтому игроки должны быть готовы быстро фиксировать спекулятивную прибыль, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что на мировых рынках во вторник сохраняются консервативные настроения. Однако ослабление геополитических рисков оказало поддержку российскому фондовому рынку, позволив индексу МосБиржи вернуться в зону 3550-3600 пунктов.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,4-0,5%, Nasdaq закрылся без изменений. В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федрезервом.

Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции. Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может повысить их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, японский Nikkei 225 - на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%, южнокорейский KOSPI снизился на 1%), но растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

ВВП Японии в IV квартале вырос на 1,3% (максимум за год), при прогнозах роста на 1,4%; эксперты отмечают, что увеличение заболеваемости COVID-19 в первом квартале текущего года из-за появления штамма "омикрон", вероятно, ограничит дальнейший подъем.

Повышение японского ВВП в IV квартале обусловлено, преимущественно, ростом потребительских расходов, составившим 2,7%. Снятие карантинных ограничений в Токио и других городах страны с 30 сентября привело к резкому увеличению спроса на услуги. На конец 2021 года вакцинированы были примерно 80% населения страны.

Нефть во вторник корректируется вниз после обновления максимумов с сентября 2014 года. Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Однако сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $94,65 за баррель (-1,9% и +2,2% накануне), мартовская цена WTI - $93,55 за баррель (-2% и +2,5% в понедельник).

Как сообщило в понедельник Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн б/с, побив рекорд третий месяц подряд.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом. При этом, Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+25,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11,9% и +13,1% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 49,35 млрд рублей (из них 14,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,28 млрд рублей на акции "Яндекса").