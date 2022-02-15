Котировки нефти стабилизируются у отметки $96/барр. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются у отметки $96 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

Аналитики считают, что во вторник котировки Brent сохранятся около $96 за баррель. Цены на нефть поддерживаются ситуацией вокруг Украины, одновременно давление на цены оказывают рост добычи сланцевой нефти в США и перспективы возобновления ядерной сделки с Ираном.

Рубль в понедельник торговался в широком диапазоне - от 76 до 78 руб./$1 из-за переменчивых геополитических новостей, отмечается в комментарии. Во вторник рубль держится около 76,4 руб./$1. Эксперты Sber CIB полагают, что, скорее всего, повышенная волатильность сохранится, но наиболее вероятно, что рубль завершит день около 76 руб./$1.

"Если восстановление рубля продолжится, рост доходностей ОФЗ может приостановиться, считают аналитики. Способствовать стабилизации, по мнению аналитиков, должно и вероятное решение Минфина РФ об отмене аукционов ОФЗ на этой неделе. Однако неопределённость остаётся крайне высокой", - отмечают стратеги инвестбанка.

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