"Финам" рекомендует покупать акции Siemens с целью 163,5 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Siemens AG с целевой ценой 163,5 евро за штуку на июль 2022 года,

что предполагает потенциал роста на 18,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Siemens в полной мере использовал возможности для роста во всех четырех промышленных бизнес-направлениях по всем регионам присутствия, несмотря на сохранение сложной макроэкономической обстановки, новую вспышку распространения Covid-19 и проблемы в цепочке поставок. По итогам 2021 фискального года с окончанием 30 сентября выручка компании выросла на 13% (г/г) до 62,3 млрд евро, а чистая прибыль подскочила на 59% (г/г) до 6,7 млрд евро. На фоне сильных финансовых результатов менеджмент компании утвердил повышение дивидендов за 2021 фискальный год с 3,5 евро на акцию годом ранее до 4 евро на акцию с доходностью 2,65%", - пишут аналитики "Финама".

Siemens - немецкий конгломерат, работающий в сферах электротехники, транспорта, энергетики, производства медицинского оборудования и производственной автоматизации.

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