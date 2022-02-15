"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АЛРОСА с целью 150 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 150 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Суммарный объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании за январь 2022г вырос на 28% по сравнению с прошлым месяцем и составил $325 млн. Драйвером роста продаж относительно декабря стало сезонное оживление спроса после рождественских праздников, а также в преддверии китайского Нового года. В условиях высокого спроса компания реализует практически все произведенные объемы", - пишет главный аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Эксперт подчеркивает также, что в январе сохранялся высокий спрос на алмазы со стороны мидстрима, активно пополняющего запасы после успешного сезона рождественских и новогодних продаж во всех ключевых регионах потребления. На фоне изменения структуры продаж и роста индекса цен за год средняя выручка на карат существенно выросла по сравнению с январем 2021г, когда алмазодобытчики располагали обширными запасами.

"В связи с вышеперечисленным мы подтверждаем рекомендацию покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 150 руб. Ждём сильные финансовые результаты за I кв. 2022г по МСФО на фоне роста цен на алмазную продукцию и слабого рубля", - резюмирует Баженов.

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