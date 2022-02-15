Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 75,8-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 75,8-77,5 руб./$1 во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт напоминает, что в течение понедельника на отечественном валютном рынке второй день подряд была высокая волатильность, ввиду чего была достигнута максимальная торговая активность в 2022г, а стоимость доллара колебалась в диапазоне 76-78 руб./$1.

По мнению Жильникова, на утро понедельника не формируется единой картины для рубля. Азиатские индексы преимущественно находятся под инерционным давлением, фьючерсы на американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. При этом, стоимость барреля Brent находится у отметки $96, пиков с 2014г, что не оправдывает текущие значения CDS на Россию (по оценкам аналитика, он выглядит заметно перегретым).

При успешном результате встречи глав государств России и Германии эксперт банка ожидает ощутимого снижения показателя странового риска, а, соответственно, и укрепления рубля. "Во вторник мы ожидаем бокового движения от пары доллар-рубль в диапазоне 75,8-77,5 руб./$1. Не исключаем, что в случае дальнейшего снижения российских CDS, курс доллара может выйти за нижнюю границу коридора", - указывает Жильников.

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