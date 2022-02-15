Рубль будет торговаться в диапазоне 76-78 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-78 руб./$1 и на уровне 86-89 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник несколько восстановился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,76 руб. (-0,52 руб.), курс евро - 86,72 руб. (-0,97 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника снижается на 0,58% и составляет $95,92 за баррель. Скорректировать позиции рублю помогло локальное улучшение геополитического фактора. На открытии торгов во вторник российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76-78 руб. в паре с долларом и на уровне 86-89 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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