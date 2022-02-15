Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, макростатистика в Европе и США:

- "Яндекс" опубликует финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года;

- Softline опубликует операционные показатели за третий квартал 2021 года;

- В еврозоне выходит ВВП за четвёртый квартал 2021 года и сальдо торгового баланса за декабрь;

- В США выйдет индекс цен производителей за январь.

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