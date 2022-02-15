Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3550-3600 пунктов во вторник - ПСБ

Ослабление геополитических рисков во вторник позволит индексу Мосбиржи вернуться в диапазон 3550-3600 пунктов во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром на мировых рынках сохраняются консервативные настроения, - отмечает эксперт. - Азиатские рынки преимущественно инерционно остаются под давлением, фьючерсы на американские индексы - незначительно отклоняются от уровней закрытия понедельника. Цены на нефть умеренно снижаются, однако удерживаются у пиков года. Ввиду отсутствия значимых экономических новостей во вторник мы ожидаем сохранения консолидационного настроя на рынках, с перспективой некоторого улучшения к концу дня. Мы ожидаем, что ослабление геополитических рисков сегодня окажет поддержку российскому фондовому рынку, позволив индексу Мосбиржи вернуться в зону 3550-3600 пунктов".

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