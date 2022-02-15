Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Распадской и Мечела

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Распадской" и "Мечела", сообщается в обзоре.

"Российские производители коксующегося угля и сталелитейные компании недавно завершили подписание контрактов на поставку коксующегося угля на 1К22 и последующие месяцы. Отмечаем, что некоторые игроки подписали контракты с фиксированной ценой на 2 и 5 месяцев, а некоторые заключили сделки с формульным ценообразованием на 1-2 месяца. Переговоры об уровне цен в 1К22 оказались сложными, поскольку изначально сталелитейные компании ожидали некоторой скидки в связи с падением глобальных цен на коксующийся уголь в конце прошлого года. Вместе с тем в январе-феврале ситуация изменилась, поскольку австралийские цены на твердый и полумягкий коксующийся уголь выросли на 20-25% с начала года, что дало существенное преимущество производителям коксующегося угля в переговорах по поводу цен на 1К22. Взлет цен на коксующийся уголь на внутреннем рынке - еще один положительный фактор для финансовых показателей и дивидендных выплат производителей угля в 2022 году. Наша рекомендация по акциям "Распадской" и "Мечела" по-прежнему "покупать", - указывает аналитик банка Дмитрий Смолин.

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