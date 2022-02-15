Возможно дальнейшее укрепление рубля с текущих уровней - "Локо-Инвест"

Возможно дальнейшее укрепление рубля с текущих уровней, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Несмотря на повышенную внутридневную волатильность, рублю в понедельник удалось завершить торги небольшим ростом в пределах 0,5% и стать топ-3 среди ЕМ валют. Успокаивающие, по мнению ряда наблюдателей, комментарии президента России на встрече с министрами обороны и иностранных дел частично вернули уверенность. Но Запад продолжал нагнетать, поэтому показатели опционной волатильности на 1 мес. почти приблизились к 25%, а фактической - к 18%. При таком масштабе колебаний керри-эффекты отходят на второй план. Но сессия вновь показала, что одной фразы может быть достаточно, чтобы сильно двинуть курс в обе стороны. И мы по-прежнему считаем, что рубль с этих уровней будет, скорее, расти. По нашим грубым оценкам, от других ЕМ валют рубль с начала года отстаёт на 5-7%", - пишет Полевой.

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