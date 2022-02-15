Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 75-78 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 75-78 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Рубль торгуется пока нейтрально относительно закрытия понедельника. Российскую валюту поддерживают продление моратория Банка России на покупку валюты в Фонд национального благосостояния и гигантский приток экспортной валютной выручки. Но при этом в понедельник был очередной обвал цен ОФЗ, что негативно для рубля, поскольку часть вырученных от распродажи госбумаг денег идет на покупку валюты. На ближайшие дни не ждем принципиальных изменений по паре доллар/рубль. С очень большой вероятностью она продолжит торговаться в коридоре 75-78 руб./$1", - отмечает эксперт.

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