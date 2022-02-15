Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни может продолжить рост к 10,5% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни может продолжить рост с целью 10,5% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Этому будет способствовать смещение ожиданий рынка по ключевой ставке ЦБР в диапазон 10,5-11,0%, а также сохранение геополитических рисков, указывает эксперт в комментарии.

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