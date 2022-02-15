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15 февраля 2022 года 09:30

Цены на нефть снижаются во вторник

Фондовые индексы США закрылись снижением в понедельник. Фондовые индексы рынков АТР преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением.

В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может поднять их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

"Перспективы в отношении мирового рынка акций, на наш взгляд, остаются слабыми, рынки находятся под давлением не только из-за роста доходности облигаций в мире и вероятности повышения ставок, но и из-за геополитической напряженности", - заявил технический аналитик Credit Suisse Дэвид Снеддон, которого цитирует CNBC.

Кроме того, трейдеры продолжили следить за продолжающимся сезоном отчетности в США.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 0,96%. Американская компания, выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, планирует увеличить выручку по итогам 2022 года на 1-4%. Также компания объявила о намерении выделить $1 млрд в течение 20 лет для достижения "углеродной нейтральности", улучшения качества воды, а также сокращения использования пластика.

Котировки акций Marriott International (SPB: MAR) Inc. выросли на 0,85%. Исполнительный председатель совета директоров оператора крупнейшей в мире гостиничной сети Джон Уиллард Марриот-младший принял решение уйти в отставку в мае. Он не будет переизбираться в совет директоров на предстоящем ежегодном заседании акционеров.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) опустились на 0,93%. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию по бумагам банка до "держать" с "продавать" на фоне ожидаемых последствий роста процентных ставок в США и расходов банка в 2022 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 171,89 пункта (0,49%) и составил 34566,17 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,97 пункта (0,38%) - до 4401,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24 пункта (0%) и составил 13790,92 пункта.

Фондовые индексы рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник, за исключением шанхайского Shanghai Composite.

Трейдеры следят за геополитической ситуацией на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. Тем временем в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом, Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.

Участники рынка также ждут резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может поднять их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее.

Японский Nikkei к 8:44 мск потерял 0,9%.

Экономика Японии в четвертом квартале 2021 года вернулась к росту, однако увеличение заболеваемости COVID-19 в первом квартале текущего года из-за появления штамма "омикрон", вероятно, ограничит дальнейший подъем.

ВВП Японии в октябре-декабре вырос на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции Kubota Corp. (-12,7%), Recruit Holdings Co. Ltd. (-12,5%) и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. (-5,7%).

Бумаги SoftBank Group Corp. теряют в цене 2,2%, производителя электроники Sony Group Corp. - 2,4 %. Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. опускаются на 1,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:50 мск упал на 1,2%, тем временем шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,25%.

Котировки бумаг автопроизводителя BYD Co. Ltd. снижаются на 2,9%, оператора мобильной связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. - на 2,5%, интернет-гиганта Meituan - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:50 мск потерял 1,2%.

Стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. падает на 2,5%. Капитализация производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics Co. Ltd. уменьшается на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Котировки акций биржевого оператора ASX Ltd. упали на 3,8%. Компания за финполугодие, завершившееся в декабре, увеличила чистую прибыль на 3,5% и объявила об уходе в отставку своего СЕО.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подешевели на 1,1% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть, обновившие в понедельник максимумы с сентября 2014 года, опускаются во вторник.

Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Как сообщило в понедельник министерство энергетики США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн баррелей в сутки, побив рекорд третий месяц подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $95,75 за баррель, что на $0,73 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,04 (2,2%) - до $96,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,66 за баррель, что на $0,8 (0,84%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,36 (2,5%), до $95,46 за баррель.

"Главное, на чем фокусируется рынок, это отношения России и Украины", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре.

"События в этой сфере будут ключевыми для дальнейшего направления рынка, и пока не появится какой-то ясности о том, как будет развиваться ситуация, рынок продолжит закладывать в цены на нефть крупную премию за риск", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом, Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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