Цены на нефть снижаются во вторник

Фондовые индексы США закрылись снижением в понедельник. Фондовые индексы рынков АТР преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением.

В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может поднять их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

"Перспективы в отношении мирового рынка акций, на наш взгляд, остаются слабыми, рынки находятся под давлением не только из-за роста доходности облигаций в мире и вероятности повышения ставок, но и из-за геополитической напряженности", - заявил технический аналитик Credit Suisse Дэвид Снеддон, которого цитирует CNBC.

Кроме того, трейдеры продолжили следить за продолжающимся сезоном отчетности в США.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 0,96%. Американская компания, выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, планирует увеличить выручку по итогам 2022 года на 1-4%. Также компания объявила о намерении выделить $1 млрд в течение 20 лет для достижения "углеродной нейтральности", улучшения качества воды, а также сокращения использования пластика.

Котировки акций Marriott International (SPB: MAR) Inc. выросли на 0,85%. Исполнительный председатель совета директоров оператора крупнейшей в мире гостиничной сети Джон Уиллард Марриот-младший принял решение уйти в отставку в мае. Он не будет переизбираться в совет директоров на предстоящем ежегодном заседании акционеров.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) опустились на 0,93%. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию по бумагам банка до "держать" с "продавать" на фоне ожидаемых последствий роста процентных ставок в США и расходов банка в 2022 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 171,89 пункта (0,49%) и составил 34566,17 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,97 пункта (0,38%) - до 4401,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24 пункта (0%) и составил 13790,92 пункта.

Фондовые индексы рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник, за исключением шанхайского Shanghai Composite.

Трейдеры следят за геополитической ситуацией на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. Тем временем в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом, Штаты объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.

Участники рынка также ждут резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Японский Nikkei к 8:44 мск потерял 0,9%.

Экономика Японии в четвертом квартале 2021 года вернулась к росту, однако увеличение заболеваемости COVID-19 в первом квартале текущего года из-за появления штамма "омикрон", вероятно, ограничит дальнейший подъем.

ВВП Японии в октябре-декабре вырос на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции Kubota Corp. (-12,7%), Recruit Holdings Co. Ltd. (-12,5%) и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. (-5,7%).

Бумаги SoftBank Group Corp. теряют в цене 2,2%, производителя электроники Sony Group Corp. - 2,4 %. Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. опускаются на 1,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:50 мск упал на 1,2%, тем временем шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,25%.

Котировки бумаг автопроизводителя BYD Co. Ltd. снижаются на 2,9%, оператора мобильной связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. - на 2,5%, интернет-гиганта Meituan - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:50 мск потерял 1,2%.

Стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. падает на 2,5%. Капитализация производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics Co. Ltd. уменьшается на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%.

Котировки акций биржевого оператора ASX Ltd. упали на 3,8%. Компания за финполугодие, завершившееся в декабре, увеличила чистую прибыль на 3,5% и объявила об уходе в отставку своего СЕО.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подешевели на 1,1% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть, обновившие в понедельник максимумы с сентября 2014 года, опускаются во вторник.

Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Как сообщило в понедельник министерство энергетики США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн баррелей в сутки, побив рекорд третий месяц подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $95,75 за баррель, что на $0,73 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,04 (2,2%) - до $96,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,66 за баррель, что на $0,8 (0,84%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,36 (2,5%), до $95,46 за баррель.

"Главное, на чем фокусируется рынок, это отношения России и Украины", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре.

"События в этой сфере будут ключевыми для дальнейшего направления рынка, и пока не появится какой-то ясности о том, как будет развиваться ситуация, рынок продолжит закладывать в цены на нефть крупную премию за риск", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

