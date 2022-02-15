Вероятно сохранение повышенной волатильности на рынке акций РФ во вторник - "Фридом Финанс"

Повышенная волатильность на российском рынке акций сохранится во вторник, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Новостной фон по-прежнему оказывает сильное влияние на движение котировок, развитие событий малопредсказуемо, указывает эксперт. Ориентир для индекса Мосбиржи на день - диапазон 3450-3550 пунктов.

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