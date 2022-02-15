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15 февраля 2022 года 09:24

Цены акций золотодобытчиков РФ, вероятно, сохранят рост в ближайшее время - BCS Express

Котировки акций золотодобывающих компаний на российском фондовом рынке, вероятно, сохранят положительную динамику в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина.

"Сектор золотодобытчиков в понедельник выглядел одним из лучших на рынке акций РФ. Котировки золота на фоне геополитической неопределенности, а также высокой долларовой инфляции вновь пытаются сформировать устойчивое движение наверх. Во вторник фьючерсы на драгметалл подошли к уровню $1870-1880 за тройскую унцию. В случае преодоления этой области, что весьма вероятно, далее импульс продолжится в сторону $1915-1925. В такой ситуации котировки акций золотодобывающих компаний сохранят положительную динамику", - указывает эксперт инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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