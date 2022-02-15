Цены акций золотодобытчиков РФ, вероятно, сохранят рост в ближайшее время - BCS Express

Котировки акций золотодобывающих компаний на российском фондовом рынке, вероятно, сохранят положительную динамику в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина.

"Сектор золотодобытчиков в понедельник выглядел одним из лучших на рынке акций РФ. Котировки золота на фоне геополитической неопределенности, а также высокой долларовой инфляции вновь пытаются сформировать устойчивое движение наверх. Во вторник фьючерсы на драгметалл подошли к уровню $1870-1880 за тройскую унцию. В случае преодоления этой области, что весьма вероятно, далее импульс продолжится в сторону $1915-1925. В такой ситуации котировки акций золотодобывающих компаний сохранят положительную динамику", - указывает эксперт инвестиционной компании.

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