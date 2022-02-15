"Финам" снизил рекомендацию для акций McDonald's до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рекомендацию для акций McDonald's Corp. с "покупать" до "держать" в связи с приближением к справедливой оценке (прогнозная стоимость - $274,05 за штуку), сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Текущий финансовый год может стать показательным для McDonald's, который за последние годы произвел ряд технологических и операционных изменений. Компания обновила IT-"начинку" ресторанов и систематизировала применение технологий по глобальной сети ресторанов, а также ввела новую стратегию, фокусирующуюся на основном меню, которое приносит 70% продаж, маркетинге и методах доставки еды", - отмечает эксперт инвесткомпании Анна Буйлакова.

McDonald's Corp. - одна из самых популярных сетей быстрого питания в мире. У сети около 40 тыс. ресторанов, 93% которых управляется по франшизам. Компания получает выручку от собственных ресторанов, оплат от франчайзи в виде роялти от продаж, единоразовых взносов и арендных платежей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.