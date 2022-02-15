Индекс Мосбиржи может продолжить рост в случае спокойного внешнего фона - BCS Express

Индекс Мосбиржи может продолжить восстановление в случае спокойного внешнего фона, считает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Объемы торгов в акциях индекса Мосбиржи в понедельник составили 261 млрд рублей. Это максимальный уровень за три недели и шестой результат за всю историю. Во вторник торговая активность останется повышенной, однако обороты, скорее всего, будут постепенно снижаться. Выкуп утренней просадки понедельника - позитивный технический сигнал. При спокойном фоне индекс Мосбиржи может продолжить восстановление. Возможно, у участников будет какая-то неопределенность в связи с датой 16 февраля, но при стабильной ситуации во второй половине недели мы можем увидеть положительную динамику нашего рынка. При таком раскладе сильнее остальных могут выглядеть акции IT-сектора, банков и "Газпрома", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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