Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на ожиданиях урегулирования геополитического кризиса

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине на ожиданиях урегулирования внешнеполитической обстановки с учетом последних заявлений политиков и предстоящих новых переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35 - 76,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,5275 руб./$1 (-23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,4525 руб./EUR1 (-26,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,82 коп. к уровню закрытия 14 февраля, до 80,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,87 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 39,26 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов во вторник, продолжая отыгрывать геополитические моменты. Кроме того, цены на нефть остаются на уровне семилетних максимумов.

Положительным сигналом, который остается в центре внимания участников рынков, стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть, заявил Лавров. По итогам встречи президент поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности.

США продолжают придерживаться своей версии развития событий и по соображениям безопасности временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России.

Во вторник участники рынка будут следить за переговорами президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, которые пройдут в Москве. Это будет первая личная встреча Путина и Шольца, который недавно сменил Ангелу Меркель - давнего партнера президента РФ - на посту канцлера ФРГ.

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,87 за баррель, что на 0,63 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $94,81 за баррель, что почти на 0,68% ниже уровня закрытия рынка 14 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI300 вырос на 0,93%, японский Nikkei 225 опустился на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,15%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции. Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.