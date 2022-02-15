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15 февраля 2022 года 08:38

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Президент РФ поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. В центре внимания трейдеров оставалась геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж полагает, что ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции. Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард на прошлой неделе сказал, что хочет, чтобы ФРС повысила ставку суммарно на 100 базисных пунктов к 1 июля.

Эксперты Goldman Sachs на прошлой неделе пересмотрели прогноз в отношении количества повышений ставок ФРС в текущем году и теперь ожидают, что американский ЦБ может повысить их семь, а не пять раз, как прогнозировалось ранее. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на минувшей неделе министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном негативную динамику. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,28%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,27%, южнокорейский Kospi - на 0,42%, гонконгский Hang Seng - на 0,66%, и лишь китайский CSI 300 растет на 0,92%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,25% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 15 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник умеренно снижаются после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $95,91 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $94,84 за баррель, снизившись на 0,65% по отношению к закрытию 14 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,504 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,283 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля снизился на 0,36% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (12-14 февраля) 0,29%, опустившись до 726,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-1,64%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (-1%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,93%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+0,02%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии ПБО-001Р-К399 номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне 11,1% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,1% годовых и в ходе маркетинга не менялся. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

ВЭБ установил ставку 21-22 купонов по облигациям 21-й серии на уровне 10,99% годовых. Выпуск объемом 15 млрд рублей с погашением в 2032 году был размещен в марте 2012 года по ставке 8,4% годовых.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 36-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 9,73% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 9,13% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 9-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002Р-02. Размер выплаты на одну облигацию составил 24 рубля 81 копейку. Компания в феврале 2020 года разместила облигации серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску была установлена на уровне 8,45% годовых. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, и 2,45%. Ставка выплаченного 9-го купона составляла 9,95% годовых, а следующего 10-го купона составит 10,95% годовых. Выплата по купону этого выпуска станет в текущем году первым подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. После неприятного сюрприза об объявлении компанией возможной реструктуризации долга в ноябре прошлого года начиная с 1 декабря 2021 года компания погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, а также осуществила 5 купонных выплат. Ближайшая выплата по купонам "Роснано" предстоит в марте 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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