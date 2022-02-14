Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3500п по индексу Мосбиржи на геополитике и внешнем негативе

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с падения из-за геополитической напряженности вокруг Украины, которую несколько разрядил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший о готовности России продолжать диалог с Западом, которую поддержал и президент страны Владимир Путин; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3500 пунктов в том числе на фоне негативных сигналов с западных площадок из-за опасений скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3481,38 пункта (-1,8%, в начале утренней сессии индекс падал до 3352,01 пункта), индекс РТС - 1426,09 пункта (-3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,9%.

Доллар США просел до 76,92 руб./$1 (-0,25 рубля), утром курс поднимался до 78,29 руб./$1.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,9%), бумаги "Московской биржи" (-4,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,1% и -4,6% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4,1%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

Вечером в минувшую пятницу "Роснефть" опубликовала отчет за 2021 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла в 5 раз, до 602,9 млрд руб. Выручка увеличилась до 7,6 трлн руб. с 4,8 трлн руб., себестоимость выросла с 3,6 трлн руб., до 5,6 трлн руб.

Подорожали на фоне роста цен на металлы акции ПАО "Полюс"" (MOEX: PLZL) (+2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Президент РФ поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален. "Относительно членства в альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в понедельник, что учения военных РФ проходят практически на всех флотах и в военных округах, часть из них подходят к своему завершению. "Часть этих учений подходят к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ.

По словам инвестиционного стратега компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, утренний откат к почти 3-недельным минимумам по индексу МосБиржи сменился уверенным восстановлением котировок после решения президента РФ продолжать переговоры по вопросам безопасности.

На общей слабости рынка выделялись акции компаний металлургического сектора - благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках в сочетании с двузначной дивидендной доходностью поддерживает привлекательность бумаг. Спрос на золото как на защитный инструмент в условиях геополитической напряженности также возвращает интерес к бумагам золотодобывающих компаний.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также отмечает, что рынок с оптимизмом отреагировал на слова главы МИД РФ Лаврова в ответ президенту Путину на вопрос относительно возможности договориться с Западом по ключевым вопросам. Лавров ответил, что есть шанс на компромисс. Это поддержало рублевые активы.

В США в понедельник пройдет встреча совета управляющих по вопросам регулирования авансовой ставки и ставки дисконтирования. Известно, что параметры процентной ставки обсуждаться не будут, но рынкам будут важны комментарии, отмечает трейдер.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, утренние распродажи были вызваны заявлениями некоторых чиновников администрации президента США о предполагаемой дате военной эскалации украинской проблемы. На этом фоне многие страны призвали своих граждан покинуть Украину в целях безопасности. Ухудшение внешнего фона и геополитической обстановки вызвало сильное падение рублевых активов.

Однако, несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках, а также сохранение негативного информационного фона, связанного с геополитикой, на рынке акций РФ не наблюдалось панических распродаж. Напротив, к вечеру наметились покупки значительно просевших акций, поскольку риски по большей части уже заложены в котировки российских бумаг.

Повлиять на все биржевые активы способна внеочередная встреча Совета управляющих ФРС по вопросу дисконтной ставки, назначенная на понедельник. Инвесторы опасаются, что это является признаком непростой ситуации с инфляцией, что может привести к более раннему и быстрому повышению процентных ставок в США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу основных торгов оставались в "минусе", но отвоевали существенную часть внутридневных потерь на фоне надежд на улучшение геополитической обстановки после встречи Путина и Лаврова, а также попыток европейских стран избежать эскалации украинского конфликта.

Украина в текущей ситуации пытается ослабить геополитическую напряженность, допуская (по словам представителей МИД) в том числе отказ от вступления в НАТО для предотвращения вооруженного конфликта. Западные страны также продолжают активные переговоры между собой и российской стороной, что сдерживает рынки от паники. Высокий градус неопределенности, однако, сохраняется.

Бумаги золотодобытчиков шли вверх на фоне достижения золотом пика со второй половины ноября прошлого года. Драгоценный металл расположен недалеко от района важных краткосрочных сопротивлений $1870-1880 за унцию. Преодоление указанных уровней может привести к скорому тестированию отметки $1900 за унцию. Золото вновь пользуется инвестиционным спросом в условиях глобального ухода от риска, высокой инфляции и геополитической напряженности.

В США индексы сохраняют волатильность, обеспеченную рядом факторов: от геополитики до перспективы ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Так, один из "ястребов" ФРС Буллард в понедельник подтвердил свою позицию и заявил, что к июлю хотел бы увидеть процентные ставки в стране на 100 базисных пунктов выше текущих. Во вторник в США ожидается выход данных по производственной инфляции за январь, которая, по средним прогнозам, может ослабнуть. Подобный сценарий мог бы немного успокоить рынки, но в целом траектория движения сейчас во многом определяется геополитическими новостями.

Индексы МосБиржи и РТС вечером пытались подняться выше сопротивлений 3470 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Краткосрочный восходящий тренд в любом случае теперь находится под вопросом, а до уверенного закрепления индикаторов выше обозначенных отметок они, скорее, могут стремиться к минимумам этого года, чуть ниже 3200 и 1300 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3350-3600 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрей Кочетков также связывает падение рынка с ухудшением геополитического фона. Переговоры президентов РФ и США никаких результатов не принесли. США и союзники приступили к эвакуации дипломатического персонала из Украины, а также рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть эту страну. В России на все это смотрят с большим удивлением, но рынок не может игнорировать продолжающиеся призывы к санкциям, которые имеют вероятность одобрения даже без какого-либо активного участия РФ в сложившейся ситуации.

"Газпром" (MOEX: GAZP) отмечает, что в европейских ПХГ осталось менее 10% объема газа, который был закачан в прошлом году. На этом фоне цена газа в Европе вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. кубометров.

Европейские индексы торговались в минусе. Основное внимание инвесторов обращено на заявления американской стороны о том, что Россия еще до конца Олимпиады вторгнется на Украину, хотя Пентагон все же затрудняется назвать точную дату. В России, естественно, обвинения отрицают, но европейцам достаточно слов из Вашингтона. Активные продажи коснулись банков, у которых есть бизнес в России (Raiffeisen Bank, Unicredit и Societe Generale), а также авиакомпаний.

Кроме российско-украинского контекста, поддержку нефти оказывают новости с переговоров США с Ираном. На прошлой неделе состоялся очередной раунд, который завершился безрезультатно. Более того, представитель иранской стороны сообщил, что достижение компромисса становится почти невозможным. Таким образом, перспектива поступления на глобальный рынок дополнительных баррелей становится вновь призрачной. В условиях наличия реального дефицита поставок котировки нефти становятся крайне чувствительными к любым геополитическим заявлениям. В МЭА оценивают отставание ОПЕК+ от плана восстановления производства в 900 тыс. б/с. Соответственно, любые новые перебои с доставкой нефти потребителям могут подтолкнуть котировки Brent к $100 за баррель и даже выше, считает Кочетков.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 упал 2,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 2-2,7%), в США динамика смешанная (индекс S&P 500 просел на 0,5%, Nasdaq подрос на 0,2%).

В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Ускорение инфляции в США (индекс потребительских цен в январе вырос до 7,5% годовых) повысило ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Нефть на европейской сессии скорректировалась вниз, но вечером возобновила попытки роста на фоне геополитического кризиса вокруг Украины, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,46 за баррель (+0,02% и +3,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $93,49 за баррель (+0,4% и +3,6% в пятницу).

МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-6,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,8%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,5% и +12,2% "префы"), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,8%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+4,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3,4%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+3,3%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,9%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 232,68 млрд рублей (из них 81,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 34,36 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,44 млрд рублей на акции "Яндекса").