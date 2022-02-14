"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 15019 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 15019 рубля за штуку на горизонте 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции золотодобывающих компаний все еще можно рассматривать в качестве защитных активов в периоды высокой турбулентности на рынках. При этом бумаги российских эмитентов оказались под давлением из-за геополитических факторов. Мы сохранили на 2022 год рекомендацию "покупать" по акциям "Полюса", но снизили целевую цену относительно предыдущей цели, не реализованной в прошлом году. Несмотря на рост издержек и рыночных рисков, эмитент остается одним из самых эффективных производителей золота с подтвержденной возможностью увеличения объемов добычи", - пишет эксперт Алексей Калачев.

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

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