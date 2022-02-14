Рубль днем отыграл обвал при открытии рынка, умеренно повышается к доллару и евро в надежде на урегулирование геополитического кризиса

Москва. 14 февраля. Доллар и евро растеряли весь утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник, днем рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на урегулирование геополитического кризиса и с учетом пятничного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России.

Курс доллара США составил 77,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,23 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,3 копейки - до 81,67 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 февраля на 1,5895 рубля, до 76,5762 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4877 рубля, до 86,8451 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел отыграть потери к доллару и евро, наблюдавшиеся на открытии торгов, и демонстрирует небольшое укрепление в обеих парах днем в понедельник. Участники рынка надеются на разрешение геополитического кризиса и продолжают отыгрывать пятничное решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%. Разница в темпах снижения доллара и евро объясняется ростом американской валюты на рынке Forex в ожидании ужесточения ДКП Федеральной резервной системой (ФРС).

Решение ЦБ РФ не стало неожиданным для рынка, так как именно его ожидали большинство аналитиков. При этом шаг в 100 б.п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий за текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в марте 2021 года.

Согласно февральскому сигналу ЦБ, "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции, между тем, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж.

Обратной стороной наращивания баланса ФРС, или количественного смягчения (QE), которое используется для стимулирования экономической активности в периоды кризисов, является то, что Центробанк сталкивается со сложностями при сворачивании стимулов, заявила Эстер в интервью The Wall Street Journal.

Она отметила, что еще не составила мнения о том, насколько существенно Федрезерву необходимо поднять базовую ставку в этом году. При том, что инфляция в Штатах достигла 7,5% в январе, а ставка ФРС близка к нулю, "наша политика не соответствует ситуации", сказала Джордж.

По ее словам, на данный момент слишком рано говорить о том, следует ли Федрезерву поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 15-16 марта, а не на традиционные 25 б.п. Январские данные об ускорении инфляции "конечно, подготовили почву для обсуждения этого вопроса", отметила она.

Джордж имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Участники рынка находятся в ожидании встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая состоится в Москве 15 февраля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле предполагают, что на переговорах будут обсуждаться ситуация вокруг Украины, гарантии безопасности, а также реализация проекта "Северный поток 2".

Президент Путин и канцлер Шольц по итогам переговоров в Москве во вторник проведут совместную пресс-конференцию, также сообщил Песков. "Состоится его (Шольца - ИФ) беседа с Путиным, также рабочий завтрак, они проведут совместную пресс-конференцию", - сказал он журналистам.

Путин в понедельник пообщается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, также сообщил Песков. По его словам, встречи будут отдельными.

Министры финансов стран "группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины", говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник.

"Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики", - сообщается в документе. Согласно ему, страны "группы семи" продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов в понедельник после скачка до максимумов с сентября 2014 года в конце прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,51% - до $93,96 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,44% - до $92,69 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%.

Нефть активно дорожала после заявлений США о скором вторжении России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Тем временем Москва отрицает планы вторжения.

Эксперты опасаются, что потенциальный конфликт, который повлечет за собой введение новых санкций в отношении РФ, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.

"В начале сессии рубль резко просел, обновив двухнедельный минимум, но вскоре стал укрепляться, корректируя пятничный провал. На страте основных торгов российская валюта сдала позиции, но затем вернулась к восходящей динамике. Развивающиеся валюты поначалу умеренно повышались, хотя доллар демонстрировал восходящую динамику, усилив ее после открытия европейских торгов. Это вызвало просадку в секторе, но вскоре представители возобновили укрепление, некоторые вернулись в плюс. (. . .) Рубль неплохо выглядит на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива. Если эти факторы улучшатся, доллар может проверить на прочность уровень 76 руб./$1", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"С учетом сложившейся внешнеполитической обстановки, где новое обострение может случиться в любой момент, покупки рубля сейчас выглядят нецелесообразно, тогда как риск дальнейшего падения весьма высок. Сейчас ближайшей целью доллара является отметка 77 рублей, и если она будет пройдена, техническая картина для нашей валюты усугубится. Аналогичным образом, даже минимальные признаки разрядки ситуации вокруг Украины или хотя бы затишье на этом фронте могут обусловить локальное восстановление рубля, хотя в целом "медвежьи" риски сейчас превалируют", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 100,06 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. На предыдущем аналогичном аукционе в январе 2022 года банки привлекли 30,01 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник после того, как в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 48 базисных пунктов (б.п.) - до 9,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 40 б.п. - до 9,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 33 б.п. - до 9,9% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 13 б.п. - до 10,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 21 б.п. - до 10,64% годовых.