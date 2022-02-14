Цена золота может вырасти до $1900/унц. - ПСБ

Цена золота может вырасти до $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На наш взгляд, в случае закрепления стоимости унции золота выше отметки $1860, цена на металл может вырасти вплоть до $1900. Этому будут способствовать сохранение коррекционных настроений на глобальных рынках, а также увеличение вложений в "золотые" ETF, которые, наконец, перешли к росту. По данным на 11 февраля, совокупные вложение в ETF составили 99,6 млн тройских унций, максимальное значение с сентября прошлого года, - отмечает аналитик Алексей Головинов. - Для серебра наша краткосрочная цель - это $24,5 за тройскую унцию в случае продолжения роста стоимости золота".

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