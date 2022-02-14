Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ-ПК - ITI Capital

Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), считает старший аналитик по рынку облигаций ITI Capital Ольга Николаева.

"ОФЗ предсказуемо отреагировали снижением на жесткий пятничный сигнал Банка России. Короткие бумаги начали переоцениваться, отражая более значительный подъем ключевой ставки. Позже распродажи стали более масштабными за счет дополнительного геополитического фактора на фоне новых ярких заголовков в СМИ относительно возможного скорого начала военной конфронтации. В результате по итогам прошлой недели ближний сегмент кривой поднялся на 55-60 б.п., в то время как дальние и среднесрочные отрезки - на 40-45 б.п. Мы ждем, что давление на всю кривую будет сохраняться в ближайшее время, и пока отдаем предпочтение ОФЗ с плавающим купоном", - пишет эксперт в комментарии.

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