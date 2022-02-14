"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $340

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41%, стоп-приказ: $220, говорится в комментарии инвестиционной компании.

15 февраля одна из крупнейших компаний в сфере полупроводников представит финансовую отчетность. Аналитики ожидают роста выручки до $7,41 млрд и прибыли на акцию $1,22. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом нисходящем тренде, ниже уровня 200-дневной скользящей пока не просматривается. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней, рассчитывая на выход из тренда. При покупке на 3% и выставлении стоп-заявки на уровне $220 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,15", - отмечают эксперты "Финама".

NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр.

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