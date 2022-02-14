Диапазон колебаний пары доллар-рубль на этой неделе может составить 77,5-75 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Диапазон колебаний пары доллар-рубль на этой неделе может составить 77,5-75 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Падение в конце января определило те уровни, где окажется курс в том случае, если риск боевых действий станет реальностью, - отмечает Шульгин. - Соответственно, выше 80 руб./$1 курс не поднимется, пока многомесячные предупреждения Запада о нападении РФ на Украину не воплотятся в жизнь. Однако 74-75 руб./$1 (минимумы прошлой недели), это, видимо, лучшие для рубля уровни, пока не произойдет существенной деэскалации напряженности. Соответственно, диапазон колебаний на текущую неделю выглядит между 77,5 и 75,0 руб./$1. Мы все же более склонны увидеть тестирование нижней границы обозначенного диапазона, поскольку наш базовый сценарий по-прежнему не подразумевает военного вторжения России на Украину".

"Напряженность вокруг Украины остается в фокусе финансовых рынков. Президенты США и России разговаривали по телефону в субботу, однако к снижению градуса напряженности это не привело. Однако стороны договорились продолжать дипломатические контакты, что является позитивным сигналом в начале решающей с позиции эскалации конфликта недели", - пишет Шульгин.

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