"Финам" рекомендует покупать акции General Electric с целью $125,84

"Финам" рекомендует покупать акции General Electric Co. с целевой ценой $125,84 за штуку на июль 2022 года, что предполагает потенциал роста 26,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания активно занимается реструктуризацией своего бизнеса и продает отдельные активы с целью сократить долговую нагрузку, - пишут эксперты. - В ноябре 202г руководство General Electric объявило о намерении разделиться на три самостоятельные публичные компании. GE Healthcare будет выделена в начале 2023г, энергетический бизнес - в начале 2024г, а General Electric после этого останется компанией, сфокусированной на производстве продукции для авиационного сектора, сохранив за собой 19,9% GE Healthcare".

Исходя из масштабных планов компании, аналитики считают, что одним из драйверов роста акций General Electric будет глобальное восстановление международного авиасообщения, которое поспособствует росту заказов на самолеты и, как следствие, на авиадвигатели. Прогноз менеджмента на 2022г предусматривает рост годовой выручки на 8-9% (г/г), тогда как доход подразделения GE Aviation повысится более чем на 20% (г/г).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.