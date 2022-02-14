.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком, индекс Мосбиржи отыграл 100 пунктов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1%
В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно
 
Концепция регулирования оборота криптовалют Минфина отвечает на все риски, обозначенные ЦБ РФ
Концепция регулирования оборота цифровых валют, разработанная Минфином РФ, отвечает на все риски, обозначенные ранее Банком России, уверен замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России....
 
Ритейлерам предлагают ограничить наценку на ряд продуктов под популярными брендами
Минсельхоз на фоне роста цен предлагает ритейлерам добровольно ограничить наценку на продукты питания под брендами, на которые приходится совокупно более 70% продаж розничных сетей. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе...
 
Банки раскритиковали законопроект ЦБ по борьбе с мошенниками
Банк России обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам. На текущий момент проект закона дорабатывается, рассказали в пресс-службе регулятора, пишут...
 
14 февраля 2022 года 11:44

Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком, индекс Мосбиржи отыграл 100 пунктов

Москва. 14 февраля. Обвал рынка акций РФ в начале утренней сессии из-за эскалации геополитической напряженности вокруг России и Украины, подогретой западными СМИ, сменился отскоком; индекс Мосбиржи с утреннего минимума отыграл 100 пунктов, однако напряженность сохраняется в том числе из-за ожиданий скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3450,53 пункта (-2,7%, утренний минимум - 3352,01 пункта), индекс РТС - 1421,75 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар США упал до 76,44 руб./$1 (-0,73 рубля), утром курс поднимался до 78,29 руб./$1.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,9%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4% и -3,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Московской биржи" (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Вечером в минувшую пятницу "Роснефть" опубликовала отчет за 2021 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла в 5 раз, до 602,9 млрд руб. Выручка увеличилась до 7,6 трлн руб. с 4,8 трлн руб., себестоимость выросла с 3,6 трлн руб., до 5,6 трлн руб.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В то же время, по словам Ушакова, США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ и даже называют даты этого вторжения. Параллельно с этим США вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяя существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии и увеличивая количество направляемых армейских инструкторов. Тем самым США создают предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил, заявил Ушаков журналистам в субботу по итогам телефонного разговора Путина и Байдена.

По его словам, "вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность". "Последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - отметил Ушаков.

Байден в ходе разговора заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, тем временем сообщили в субботу в Белом доме.

Администрация президента США готовится отозвать весь американский персонал из Киева в течение двух суток, сообщил CBS News со ссылкой на осведомленные источники. Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

Помощник президента США Джейк Салливан также призвал всех американских граждан на Украине быстро покинуть страну и предупредил, что "нет перспективы военной эвакуации США" для тех, кто решит остаться.

В пятницу Салливан выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ попал под двойной пресс негатива - перспективу ужесточения денежной политики США и геополитическую напряженность. Шансы индекса МосБиржи выйти из понижательного ноябрьского канала минимальны. Если бы не высокие цены на нефть, рынок акций РФ был бы сейчас значительно ниже. В ближайшие дни высокая турбулентность сохранится, так как запланировано много переговоров политиков. И каждые переговоры - это новостной повод купить или продать акции.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в настоящее время председательствует в ОБСЕ, в понедельник начнет визит в Москву. Во вторник генсек НАТО Столтенберг даст пресс-конференцию в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Также во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Москве. В среду министры обороны стран альянса НАТО встречаются в Брюсселе на двухдневном саммите под председательством Столтенберга, отмечает аналитик.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что российские акции вновь попали под военные риски, главным поводом для распродаж стало продолжение нагнетания истерии вокруг Украины.

За выходные ситуация лишь ухудшилась. Многие страны отзывают из Украины дипломатических работников, в том числе и Россия. Президент США Джо Байден даже назвал срок начала военной кампании. Судя по комментариям, после ряда переговоров Россия-Запад, никаких принципиальных сдвигов в отношении урегулирования проблемы обеспечения российской безопасности не произошло. В итоге, обстановка остается крайне напряженной, риски начала военного конфликта России и Украины возрастают.

Днем, с активизацией крупных инвесторов, в том числе нерезидентов, ситуация на рынке может ухудшиться. Пока неопределенность ситуации вокруг Украины не закончится, торговля "от шорта" будет более перспективной, а все отскоки рынка нужно использовать для сокращения "лонгов" по акциям. Техническая картина говорит о том, что индекс МосБиржи нацелился протестировать поддержку 3300 пунктов, от которой в прошлый раз произошел разворот вверх. Но далеко не факт, что она устоит в этот раз. При негативном сценарии зоной торможения распродаж выступит диапазон 3000-3100 пунктов, считает аналитик.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, развитие ралли в нефти подпитывается геополитическими опасениями, рынок уже выглядит перегретым.

Активный поток сообщений СМИ о рисках обострения напряженности вокруг Украины привел к усилению санкционных рисков в отношении России и, как следствие, опасениям относительно стабильности поставок нефти. Это вернуло на рынок активные покупки, которые разогрели фьючерсы на Brent выше $95 за баррель. Закрепление выше этого уровня технически открывает потенциал движения к "круглой" отметке $100 за баррель. Вместе с тем, рынок нефти перегрет, рост вызван повышенной нервозностью инвесторов. При нормализации ситуации вокруг Украины можно ожидать возврата Brent в диапазон $88-92 за баррель, считает Локтюхов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, при закреплении индексов МосБиржи и РТС ниже поддержек 3470 и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) следующими целями падения станут районы 3260 и 1290 пунктов (нижние полосы Боллинджера).

Утром рынок упал из-за ухудшения геополитической обстановки, произошедшего с вечера пятницы. В США заявили о рисках вторжения России на Украину в ближайшие дни, что вызвало падение рубля, скачок цен на нефть и рост защитных активов, таких как золото. В понедельник продажи в российских активах сохраняются, хотя сама Украина призывает США не нагнетать обстановку. В любом случае, геополитическая напряженность ограничивает возможности покупателей, хотя интересно при этом смотрятся сырьевые активы и акции соответствующих секторов. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3390-3550 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США в пятницу упали на 1,4-2,8% в связи с общим уходом инвесторов от рисков на фоне нарастающей инфляции и после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины.

В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Ускорение инфляции в США (индекс потребительских цен в январе вырос до 7,5% годовых) повысило ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 упал 2,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, южнокорейский KOSPI упал на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 1,3-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,3%).

На нефтяном рынке к открытию европейской сессии рост цен замедлился после взлета на фоне геополитического кризиса вокруг Украины, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $94,86 за баррель (+0,4% и +3,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $93,76 за баррель (+0,7% и +3,6% в пятницу).

МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%), банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (-3,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+16,1% и +12,1% "префы"), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,1%), Cian (MOEX: CIAN) (+2,9%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,8%), VEON (MOEX: VEON) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2% и +2,2% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 68,16 млрд рублей (из них 24,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,41 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 февраля 2022 года 18:29
BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю
Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Barrick Gold, Altria, Verizon, Merck и Cigna, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инфляция в США в январе достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,5%....    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 18:04
"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 15019 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 15019 рубля за штуку на горизонте 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции золотодобывающих компаний все еще можно рассматривать в...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 17:45
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции CME Group с прогнозной ценой $257
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции CME Group Inc. с прогнозной ценой $257 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии. "Мы считаем, что CME способна нарастить доходы в условиях повышенной волатильности на рынках в текущем году. Также полагаем, что компания сохраняет...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 17:25
"Финам" повысил рекомендацию для обыкновенных акций Сургутнефтегаза до "покупать"
Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "покупать", подтвердив прогнозную стоимость в 41,1 рубля за штуку на май 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня. Повышение рекомендации связано со значительной коррекцией...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 17:07
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Credit Agricole
Аналитики "Финама" сохраняют прогнозную стоимость акций Credit Agricole S.A. на уровне 15,11 евро за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы Credit Agricole S.A. Рассчитываем, что банк...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 16:45
Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Royalty Pharma, Crocs Inc. и SolarEdge Technologies на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Royalty Pharma представит финансовую отчётность во вторник, 15 февраля. "На конференц-колле...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 16:22
Цена золота может вырасти до $1900/унц. - ПСБ
Цена золота может вырасти до $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "На наш взгляд, в случае закрепления стоимости унции золота выше отметки $1860, цена на металл может вырасти вплоть до $1900. Этому будут способствовать сохранение коррекционных настроений на...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 16:03
Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ-ПК - ITI Capital
Предпочтение пока стоит отдавать ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), считает старший аналитик по рынку облигаций ITI Capital Ольга Николаева. "ОФЗ предсказуемо отреагировали снижением на жесткий пятничный сигнал Банка России. Короткие бумаги начали переоцениваться, отражая более значительный подъем...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 15:56
Рубль днем отыграл обвал при открытии рынка, умеренно повышается к доллару и евро в надежде на урегулирование геополитического кризиса
Москва. 14 февраля. Доллар и евро растеряли весь утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник, днем рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на урегулирование геополитического кризиса и с учетом пятничного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России.    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 15:38
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом снижена экспертами с $796 до $712 за штуку на февраль 2023 года. "Выход отчета Lam Research за второй квартал 2022...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 15:18
Ключевая ставка ЦБ РФ может достичь 12% в 1П22 - Инвестбанк Синара
Ключевая ставка Банка России может достичь 12% в первом полугодии текущего года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "ЦБ РФ повысил в прошедшую пятницу ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,5%. Регулятор существенно пересмотрел свои прогнозы: средняя траектория ключевой ставки указывает...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $340
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41%, стоп-приказ: $220, говорится в комментарии инвестиционной компании. 15 февраля одна из крупнейших...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 14:15
Диапазон колебаний пары доллар-рубль на этой неделе может составить 77,5-75 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"
Диапазон колебаний пары доллар-рубль на этой неделе может составить 77,5-75 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Падение в конце января определило те уровни, где окажется курс в том случае, если риск боевых действий станет реальностью, -...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 13:53
"Финам" рекомендует покупать акции General Electric с целью $125,84
"Финам" рекомендует покупать акции General Electric Co. с целевой ценой $125,84 за штуку на июль 2022 года, что предполагает потенциал роста 26,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания активно занимается реструктуризацией своего бизнеса и продает отдельные...    читать дальше
.
14 февраля 2022 года 13:32
Котировки нефтяных фьючерсов могут вернуться к уровню $93/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут вернуться к уровню $93 за баррель Brent при существенной деэскалации геополитического конфликта, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Большую часть прошлой недели цены на черное золото были под давлением - в моменте фьючерсы на нефть марки Brent...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.