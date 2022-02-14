"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с целью 8,35 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с целевой ценой 8,35 евро за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 92,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Последовательное восстановление международного авиасообщения будет благоприятно сказываться на финансовых метриках авиаперевозчиков. В связи с этим мы рекомендуем обратить внимание на акции одной из крупнейших европейских авиационных групп Air France-KLM. Количество пассажиров, перевезенных всеми авиакомпаниями холдинга Air France-KLM в III квартале 2021г, увеличилось на 92,6% (г/г) и достигло 16,94 млн человек, грузовыми авиалиниями в отчетном периоде было перевезено 247 т (+12,5% ). Загрузка пассажирских кресел Air France-KLM в III квартале прошлого года составила 66% от уровней 2019г. Прогноз на IV квартал 2022г предполагает увеличение показателя до 70-75% от значений 2019г", - пишут аналитики "Финама".

Air France-KLM - один из крупнейших авиаперевозчиков в мире, управляющий рядом брендов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Air France-KLM основана в 2004 году путем слияния Air France с нидерландской авиакомпанией KLM Royal Dutch Airlines.

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