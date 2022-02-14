Акции Газпрома привлекательны для покупок на средне- и долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции "Газпрома" привлекательны для покупок на средне- и долгосрочную перспективу, говорится в комментарии BCS Express.

"Бумаги "Газпрома" в пятницу закрыли торги ниже 320 руб., формируя тревожный технический сигнал. В ходе утренней сессии распродажи продолжаются. Если к вечеру котировкам не удастся оперативно восстановиться в прежний диапазон, то снижение может продолжиться. Ближайшим серьезным уровнем поддержки выступает круглая отметка 300 руб.", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что для снижения акций нет фундаментальных причин. Распродажи обусловлены общерыночным фоном, омраченным геополитическими тревогами и снижением западных площадок. В такой ситуации нет причин рассчитывать на возвращение к нисходящему тренду. Вероятно, просадка будет ограниченной, и участники торгов будут проявлять интерес к ее выкупу.

"Cреднесрочный взгляд на акции остается позитивным, - считают в BCS Express. - Если исходить из предположения, что геополитический конфликт не пойдет по негативному сценарию, то текущие уровни выглядят более чем привлекательными для формирования среднесрочных позиций. Цены на газ в Европе высокие и могут оставаться такими на протяжении всего 2022г. Это позволяет с оптимизмом смотреть на результаты 2022г и будущие дивиденды. Кроме того, выплаты за 2021г ожидаются рекордными в истории. По мере приближения к дате закрытия реестра котировки могут отыгрывать дивидендный фактор и подниматься к более высоким уровням".

Эксперты указывают, что акции "Газпрома" превысили исторические максимумы, и конъюнктура на газовом рынке позволяет надеяться на то, что рост продолжится. Высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и запуск экспорта через "Северный поток - 2" могут поддержать котировки и способствовать движению в район 400 руб. за акцию, полагают стратеги инвесткомпании.

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