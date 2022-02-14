"Финам" понизил рекомендацию для акций Nucor до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Nucor Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $120,39 за штуку на конец 2022г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После январской коррекции, позволившей нам, не меняя целевой цены, повысить рекомендацию с "держать" до "покупать", акции Nucor Corporation снова поднялись до уровня выше нашей оценки на 2022г. Мы считаем, что фундаментальные факторы, изложенные в нашем первоначальном обзоре по компании, остаются в силе. В прошлом году стоимость Nucor выросла в 2,2 раза, отражая динамику цен на стальную продукцию в США, которые аномально высоки по сравнению с другими регионами мира. Такая ситуация может вскоре завершиться, поскольку срочные контракты на CME закладывают постепенное снижение до уровней, сопоставимых с другими рынками. В связи с этим сохраняем по акциям Nucor целевую цену и снижаем рекомендацию до "держать", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Nucor Corporation - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения и других отраслей.

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