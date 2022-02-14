Давление на рубль сохранится в начале недели - Sber CIB

Давление на рубль сохранится в начале текущей недели, говорится в комментарии Sber CIB.

Рубль вернулся к отметке 77,2 руб./$1 после комментариев представителей стран НАТО о ситуации у восточных границ Украины. Также сыграло свою роль глобальное укрепление доллара к основным мировым валютам. По мнению аналитиков Sber CIB, давление на российскую валюту может сохраниться и в начале этой недели. Влияние негативных факторов будет отчасти сглажено решением Банка России продлить паузу в покупках валюты в рамках бюджетного правила.

"Утром в понедельник цена Brent достигла $96,16 за баррель, так как геополитический фон остаётся сложным. По мнению аналитиков, дальнейшему росту котировок помешает отчёт Управления энергетической информации США о продуктивности бурения, в котором будет дан прогноз добычи сланцевой нефти в США на март. Цены могут удерживаться в пределах $95-96 за баррель", - полагают аналитики инвестбанка.

Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 30-50 б. п., отыгрывая ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания. Регулятор допустил, что ключевая ставка в этом году может составить в среднем 11%. Рост доходности российского госдолга, скорее всего, продолжится и в понедельник, считают аналитики Sber CIB.

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