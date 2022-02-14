Рубль будет торговаться в диапазоне 76,5-78 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,5-78 руб./$1 и на уровне 86,5-89 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в пятницу, 11 февраля, заметно снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 77,16 руб. (+2,07 руб.), курс евро - 87,53 руб. (+1,88 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника растет на 1,42% и составляет $95,78 за баррель. Очередное обострение геополитического фактора вынудило инвесторов уклоняться от рисков и выходить из позиций по рублю. На открытии торгов в понедельник российский рубль слегка снижается в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76,5-78,0 руб. в паре с долларом и на уровне 86,5-89,0 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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