Вероятен рост доходностей ОФЗ на 25 б.п. в течение недели - ПСБ

Вероятен рост доходностей ОФЗ на 25 б.п. в течение недели и на 50 б.п. на горизонте месяца, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ срочностью 1-3 года выросла в пятницу в диапазон 10,2 - 10,1% годовых (на 35 - 57 б.п.). ОФЗ срочностью 5 -15 лет выросли в доходности до 10,1 - 9,7% годовых (прибавив 30 - 46 б.п.). Повышение ключевой ставки ЦБР до 9,5% (+100 б.п.) совпало с консенсус прогнозом. В то же время повышение ожиданий ЦБР по инфляции в этом году и повышение регулятором собственного прогноза средней ключевой ставки на 2022 г. до 9 - 11% годовых (ранее 7,3 - 8,3%) вызвало снижение цен рублевых облигаций", - напоминает эксперт.

По его мнению, дополнительное давление на рынок оказал рост геополитических рисков (5-летние CDS на российский долг выросли на 36 б.п. до 221 б.п.).На глобальном рынке в пятницу происходило повышение спроса на защитные активы, что способствовало снижению доходности UST-10 до 1,94% (-9 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Мексики, ЮАР, Колумбии выросли в доходности на 2-8 б.п. На этой неделе повышение ожиданий по ключевой ставке ЦБР может способствовать росту доходности ОФЗ еще на 25 б.п., а на горизонте месяца - на 50 б.п., прогнозирует Монастыршин.

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