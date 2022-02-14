Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 74-76,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 74-76,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Пятничное повышение ключевой ставки вкупе с сохранением жесткой риторики российского регулятора были ожидаемыми рынком и во многом учтенными в котировках. Курс российского рубля поддерживает, что в ближайшее время ЦБ не планирует возобновлять покупку валюты в рамках бюджетного правила, и экспортеры с 15 февраля начинают платить очередные налоги, при этом пик выплат приходится на 25 февраля. Против EM-валют, к которым относится и рубль, играет усиление ожиданий, что ФРС уже в марте может начать цикл нормализации ДКП повышением ставки по доллару сразу на полпроцента после публикации данных американской инфляции, которые отразили самый большой годовой прирост потребительских цен за последние 40 лет. Наряду с этим валютный рынок начал учитывать в котировках и риски повышения ставок другими крупнейшими центробанками, в частности, европейским ЦБ", - отмечает Тимошенко.

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