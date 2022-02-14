Главные события недели - Sber CIB

ФРС США на предстоящей неделе опубликует протокол январского заседания, президент РФ Владимир Путин встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, отмечают аналитики Sber CIB.

14 февраля:

- Переговоры Олафа Шольца и Владимира Зеленского.

15 февраля:

- Переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина;

- Индекс цен производителей за январь в США;

- Индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW на февраль;

- Результаты "Яндекса" за четвёртый квартал 2021 года по US GAAP;

- Операционные результаты Softline за третий квартал 2021 года.

16 февраля:

- Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе;

- Протокол январского заседания ФРС США;

- ИЦП за январь в России;

- Инфляция за январь в Китае;

- Еженедельный индекс потребительских цен в России;

- Отчётность "НОВАТЭКа" за четвёртый квартал 2021 года по МСФО.

17 февраля:

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль;

- Телефонная конференция "НОВАТЭКа";

- Результаты "Газпром нефти" за четвёртый квартал 2021 года по МСФО и телефонная конференция для аналитиков.

18 февраля:

- ВВП России за 2021 год (оценка Росстата);

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за январь;

- Операционные и финансовые (по МСФО) результаты "Северстали" за четвертый квартал 2021 года;

- Отчётность TBC Bank за 2021 год по МСФО и телефонная конференция.

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