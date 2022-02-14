Индекс Мосбиржи будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3400-3450п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3400-3450 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"Высокая чувствительность российского фондового рынка к страновым рискам не сможет быть компенсирована в полной мере крепкими ценами на энергоносители. Дополнительное давление на российский рынок будет оказывать ухудшение внешнего фона. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов в ожидании позитивных сигналов", - пишет эксперт банка.

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