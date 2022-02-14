Котировкам нефти технически открыт путь к уровню $100/барр. - ПСБ

Котировкам нефти марки Brent технически открыт путь к росту до уровня $100 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фьючерc на нефть марки Brent в понедельник утром пытается закрепиться выше $95 за баррель, что технически открывает потенциал движения к "круглой" отметке $100 за баррель. Вместе с тем мы по-прежнему считаем рынок нефти перегретым, увязывая развитие роста с сохранением повышенной нервозности инвесторов относительно развития ситуации вокруг Украины. При нормализации ситуации склонны ожидать возврата цены нефти марки Brent в диапазон $88-92 за баррель", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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