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14 февраля 2022 года 09:26
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Coca-Cola до $67
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Coca-Cola Co. до $67 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Coca-Cola за четвертый квартал 2021 года мы оцениваем как умеренно позитивный, положительно оценивая увеличение мобильности потребителей. Продуктовая линейка Coca-Cola уже, чем у PepsiCo Inc., которая за счет наличия сегмента по производству снеков смогла значительно лучше пережить период ограничений, когда эти продукты пользовались повышенным спросом. Приоритет Coca-Cola - продажи через внешние каналы: общепит, развлекательные учреждения и мероприятия. Постепенное уменьшение связанных с пандемией ограничений позволило компании восстановить обороты, - отмечают эксперты. - Кроме того, Coca-Cola активно расширяется в сторону быстрорастущего сегмента энергетических напитков. В отличие от многих производителей напитков у Coca-Cola есть собственные производственные мощности, поэтому она не зависит от поставщиков, работающих по контракту. В то же время на рынке присутствует дефицит алюминия, необходимого для производства упаковки. Мы полагаем, что его нехватка продолжится в течение всего 2022 года. Тем не менее повышаем целевую цену по акции Coca-Cola до $67". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-COCA/COLA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.14 февраля 2022 года 14:15
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