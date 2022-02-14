Целью текущего подъема цены нефти может стать уровень $100/барр. - BCS Express

Целью текущего подъема котировок нефти марки Brent может стать уровень $100 за баррель на горизонте февраля-марта, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Утром понедельника цены на нефть продолжают расти и превышают $95 за баррель. Такая динамика может быть связана со всплеском геополитической напряженности по украинскому вопросу. Участники рынка опасаются, что возможные санкции со стороны США и ЕС в отношении России могут затронуть поставки российской нефти и усугубить существующий на рынке дефицит. Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют уверенный восходящий тренд, целью которого может быть психологическая отметка $100 за баррель. Вблизи этого рубежа покупки могут быть уже не такими уверенными. Тем не менее достижение трехзначной цифры на горизонте февраля-марта уже не выглядит чем-то невероятным", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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