Волатильность торгов индекса Мосбиржи на неделе может быть очень высокой - BCS Express

Волатильность торгов индекса Мосбиржи в течение текущей недели может быть очень высокой, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ранее в феврале мы видели несколько остановок индекса Мосбиржи в районе 3440-3460 пунктов. При закрытии дня ниже этой области далее цели вновь могут опуститься к широкому диапазону 3160-3270 пунктов. Причем можно быть уверенным, что волатильность в течение как понедельника, так и всей недели может быть очень высокой. Возможны сильные импульсы, обороты также останутся повышенными. Конкретно в понедельник предпосылок к резкому росту спроса на российские акции не наблюдается", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

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