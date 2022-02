Brent - $95,6 за баррель

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу. Австралийский индекс начал неделю в небольшом плюсе, остальные рынки акций Азии падают. Цены на нефть продолжают расти в понедельник.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины.

В пятницу советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

"Трейдеры на фондовом рынке быстро начали нажимать кнопку "продавать" после появления сообщений, что Белый дом ожидает скорого вторжения России в Украину", - отмечает главный аналитик по американским рынкам в OANDA Эдвард Мойя.

"Многие полагали, что в плане ситуации с Украиной все на некоторое время успокоилось, однако стало понятно, что это не так", - приводит слова эксперта Market Watch.

Слабые статданные по экономике США и сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении ускорения инфляции также оказали давление на американский фондовый рынок в пятницу.

Индекс потребительского доверия в Штатах в феврале рухнул до 61,7 пункта по сравнению с 67,2 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса стало минимальным с октября 2011 года. Аналитики в среднем ожидали его роста до 67,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Тем временем данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, повысили ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

"Вторжение России в Украину приведет к скачку цен на энергоносители и усилит инфляцию, что еще больше увеличит необходимость подъема ставки Федрезервом", - говорит главный экономист Comerica Bank Билл Адамс.

Поскольку трейдеры ожидают повышения ставки американским ЦБ, "очень важной становится ротация инвестиций между секторами", отмечает главный экономист Wilmington Trust Люк Тилли. Инвесторы перекладывают средства в бумаги циклических компаний, продавая акции производителей второстепенных товаров и услуг и крупнейших представителей технологического сектора.

Подындекс технологических компаний в S&P 500 упал в пятницу на 3%, производителей потребительских товаров не первой необходимости - на 2,8%, энергетических компаний - подскочил на 2,8%, свидетельствуют данные FactSet. Цена нефти Brent к закрытию рынка в пятницу выросла на 3,3%, до $94,44 за баррель, максимума с сентября 2014 года.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали по итогам торгов на 2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 2,5%.

Стоимость акций Zillow Group (SPB: Z) Inc., оператора сайта недвижимости, выросла на 13,6% по итогам торгов в пятницу благодаря сильной отчетности компании за четвертый квартал.

Бумаги Yelp Inc. (SPB: YELP), владеющей сервисом онлайн-отзывов, прибавили в цене 4,1%. Квартальные показатели чистой прибыли и выручки компании оказались лучше ожиданий аналитиков.

Стоимость акций Apollo Global Management опустилась на 5,7%. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпания близка к приобретению бизнеса по производству платежных терминалов у французской компании Worldline SA примерно за 2 млрд евро. Чистая прибыль Apollo в четвертом квартале упала на 44%, стоимость портфеля прямых инвестиций увеличилась на 5,2%, что оказалось слабее прироста индекса S&P 500 за тот же период (11%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 503,53 пункта (1,43%) и составил 34738,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 85,44 пункта (1,9%) - до 4418,64 пункта.

Nasdaq Composite потерял 394,49 пункта (2,78%) и составил 13791,15 пункта.

По итогам недели Dow Jones опустился на 1%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,2%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в понедельник за исключением австралийского индекса.

Динамика регионального рынка совпадает с американским, который завершил последние торги прошлой недели на негативной ноте после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Белый дом затем рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в течение двух дней. Другие правительства, включая Россию, также отзывают дипломатов из Украины, пишет MarketWatch.

Инвесторы на фоне возросшей геополитической напряженности предпочитают переводить свои средства из рисковых активов в активы "тихой гавани", как золото и гособлигации.

"Рынки с опозданием осознают геополитические риски, связанные с возможными военными действиями России против Украины", - отметили аналитики Rabobank в комментарии.

Японский Nikkei к 8:25 МСК упал на 2,1%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя изделий из резины Bridgestone Corp. (-8%) и провайдера медицинских услуг M3 Inc. (-7%).

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 4%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 МСК снизился на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Акции китайского застройщика Sunac China Holdings Ltd. дешевеют на 10,5% после того, как агентство Moody's ухудшило рейтинг компании до В1 с Ва3 из-за падения уровня ликвидности Sunac China на фоне ограниченного доступа к финансированию и слабого операционного денежного потока. Агентство также изменило прогноз на негативный со стабильного.

Вслед за застройщиком дешевеют бумаги всего сектора, сводный индекс Hang Seng Mainland Properties потерял 5%.

Между тем котировки акций китайских нефтегазовых PetroChina Co. Ltd. и CNOOC Ltd. растут на 3% и 1% соответственно на фоне повышения стоимости нефти.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК потерял 1,15%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. падает на 3% и на 2,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. снижается на 1,9%, его конкурента LG Electronics Inc. - на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd. упали на 1,1%. Трейдеры ждут публикации финансовой отчетности компании за первое финполугодие. Аналитики прогнозируют, что прибыль до вычета одноразовых факторов составила $9,62 млрд, промежуточные дивиденды - $1,24 на акцию.

Акции других горнодобывающих компаний Fortescue Metals Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подешевели на 0,35% и 0,64% соответственно.

Цены на нефть, обновившие в пятницу максимумы с сентября 2014 года, продолжают расти в понедельник.

Рынок резко подскочил 11 февраля после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, состоявшийся в субботу, не смог ослабить напряженность, отмечает агентство Bloomberg. Россия отрицает планы нападения на Украину.

Эксперты опасаются, что вторжение России в Украину, которое повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $95,6 за баррель, что на $1,16 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,03 (3,3%) - до $94,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,51 за баррель, что на $1,41 (1,51%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $3,22 (3,6%), до $93,1 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%.

"Нефтяной рынок ждал серьезного катализатора, который оправдал бы подъем цены нефти выше $100 за баррель, и, кажется, ситуация вокруг Украины ухудшается, - отмечает аналитик Oanda Эд Мойя. - Если движение российских войск подтвердится, ожидания ухудшения ситуации с поставками могут привести к скачку цен на нефть еще на 10%".

"Подъем цен до $100 за баррель не за горами, - говорит экономист Oversea Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Опасения, связанные с недостатком поставок, станут основным двигателем подъема цен даже при сохранении спроса на текущем уровне".