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14 февраля 2022 года 08:39

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут вновь снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала на фоне опасений более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезервом США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,5% годовых. Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5,0-6,0%, а сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП остался неизменным - регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 года с 7,3-8,3% до 9-11%, регулятор ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в середине 2023 года. ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,0-3,0%, понизил в 2023 году с 2,0-3,0% до 1,5%-2,5%.

Требуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем предполагалось раньше, при этом возвращения годовой инфляции к целевым 4% ЦБ РФ ожидает теперь только в середине 2023 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Пространство для дополнительного повышения ключевой ставки больше, чем во время декабрьского заседания совета директоров, заявила она на пресс-конференции в пятницу. Также глава ЦБ отметила, что ускорение годовой инфляции в РФ свидетельствует о рисках перегрева экономики, текущие темпы не являются сбалансированными и устойчивыми, главным вызовом для будущего роста является нехватка рабочей силы.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу в связи с общим уходом инвесторов от рисков после появления сообщений о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 503,53 пункта (1,43%) и составил 34738,06 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 85,44 пункта (1,9%) - до 4418,64 пункта. Nasdaq Composite потерял 394,49 пункта (2,78%) и составил 13791,15 пункта.

Как сообщалось, в пятницу советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Тем временем, данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, повысили ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

В понедельник в Азии преобладает выраженная негативная динамика индексов акций: японский Nikkei 225 упал 2,62%, китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,08%, южнокорейский KOSPI падает на 1,49%. Тем временем, австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,57%, слегка "плюсует" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрастает на 0,11%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены продолжают расти после повышения по итогам пятничных торгов на фоне кризиса вокруг Украины, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:02 МСК составила $95,83 за баррель (+1,47% и +3,31% в пятницу), мартовская цена WTI - $94,69 за баррель (+1,65% и +3,58% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 6,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,344 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,123 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля снизился на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,16%, опустившись до 728,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-20R" (-0,97%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,79%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,52%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,28%) и "РЖД-19" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк планирует 14 февраля с 11:00 до 13:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на инвестиционные облигации серии 001P-03 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Техразмещение запланировано на 15 февраля. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен также дополнительный доход. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В рамках программы банк уже разместил два выпуска инвестиционных бондов на 700 млн рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 2-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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